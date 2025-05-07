Общество

Торжественная церемония возложения цветов состоялась на Братском кладбище в Великих Луках

В преддверии Дня Победы на Братском кладбище состоялась торжественная церемония возложения цветов в память о павших в годы Великой Отечественной войны, сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации города Великие Луки.

Фото здесь и далее: администрация города Великие Луки

В мероприятии приняли участие первый заместитель главы города Великие Луки Светлана Степанова, заместитель главы города Сергей Гусев, а также заместители главы администрации города Сергей Бурачёнок и Екатерина Семёнова.

К церемонии присоединились представители политических партий, общественных организаций, сотрудники городских предприятий, школьники, а также представители силовых структур — сотрудники полиции и прокуратуры.