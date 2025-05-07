Общество

Концерты для ветеранов провели во дворах Пскова

Патриотические песни, посвящённые людям, которые прошли тяжелейшие испытания войны и отдавшие своё здоровье и молодость ради будущих поколений, вновь прозвучали под окнами псковских ветеранов Великой Отечественной войны, сообщил глава города Пскова Борис Елкин в своем Telegram-канале.

Фото и видео: Борис Елкин / Telegram

«Время неумолимо движется вперёд, и, к сожалению, в Пскове всё меньше тех, кто сражался за свободу нашей Родины. Для многих из них посещение праздничных мероприятий становится затруднительным», - сказал Борис Елкин.

Солисты ансамбля «Голубые молнии» 76-ой гвардейской Черниговской краснознамённой десантно-штурмовой дивизии решили порадовать фронтовиков выступлением во дворах домов.

«Низкий поклон вам, дорогие ветераны, за вашу доблесть и самоотверженность! Спасибо за Великую Победу!» - подытожил глава города.