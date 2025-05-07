«Беседка»: О поисковой работе «Следа «Пантеры». ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Беседка», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 8 мая.
Сегодня речь шла о деятельности псковских поисковиков. Гость студии - член Совета Псковской областной Военно-патриотической поисковой общественной организации «След «Пантеры» Елена Чернышева.
В чем заключается миссия организации? Как много бойцов удалось поднять за годы ее работы? Сколько имен удалось установить? Какова дальнейшая судьба бытовой техники, которую удается обнаружить в ходе поисковых работ? Угрожает ли поисковикам «эхо войны»? Ведущий - Артем Татаренко.