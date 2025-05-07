Общество

Семья из 89 человек приехала в Пушкиногорский район из Казахстана на могилу погибшего на войне родственника

Мероприятия накануне Дня Великой Победы начали в Пушкиногорском районе 8 мая с автопробега «Память поколений», который прошёл по местам боевой славы в деревнях Вече, Беляи, Каврино, Арапово, на улице Захарова в Пушкинских Горах и завершился на воинском мемориале «Чертова Гора». Об этом глава района Оксана Филиппова сообщила на своей странице «ВКонтакте».

«Старт автопробега дали вместе с Михаилом Коротоножкиным, учащимся средней общеобразовательной школы А.С. Пушкина. В этом году очень большое количество желающих приняло решение поучаствовать в автопробеге - более 50 машин двигались организованной колонной, чтобы возложением цветов и венков почтить память погибших в годы Великой Отечественной войны», - отметила Оксана Филиппова.

В митинге на братском захоронении в деревне Вече, образованном в 1944 году на месте бывшего медсанбата, приняла участие большая делегация гостей из Казахстана - члены семьи захороненного на братском кладбище Жумабека Бимурзина. Семья из 89 человек, возраст которых составляет от 2 до 85 лет, прибыла на место захоронения своего родственника, чтобы почтить его память.

Жумабек Бимурзин, командир санитарной роты, капитан медицинской службы, был профессиональным медиком и во время проведения хирургической операции в ротном полевом госпитале, расположенном у деревне Сыскное, погиб 21 июня 1944 года в результате попадания в блиндаж вражеского снаряда.

«Семья долго разыскивала своего родственника, и вот уже многие годы приезжает на место его захоронения. От лица всех пушкиногорцев выражаю слова искренней благодарности делегации Казахстана в лице Елдоса Бимурзина за возможность присутствия на наших мероприятиях и сохранение памяти о событиях и героях Великой Отечественной войны, благодаря которым ценой многомиллионных жертв был уничтожен фашизм и обеспечен мир», - написала Оксана Филиппова.

Как рассказал в своем Telegram-канале секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский, история поисков могилы Жумабека Бимурзина стала частью семейной хроники. Долгие годы Бимурзины не знали точного места гибели и захоронения. И лишь в 2011 году благодаря поддержке администрации Пушкиногорского района и работе поисковиков Сергея Королёва и Павла Григорьева удалось установить, что он покоится в братской могиле, где захоронены более трёх тысяч красноармейцев.

«С тех пор семья героя поддерживает тёплую связь с районом, помогает сохранять живую нить памяти между поколениями. В этом году на Псковскую землю Бимурзины приехали в пятнадцатый раз. Благодарю руководство Пушкиногорского района за теплый прием дорогих гостей», - добавил Александр Козловский.

Фотографии из соцсетей Александра Козловского и Оксаны Филипповой