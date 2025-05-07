Общество

Маршрут патриотической экспедиции «Непокорённые» пройдет через Псковскую область

Масштабная патриотическая экспедиция «Непокорённые» пройдет с 9 по 26 мая, который объявлен Годом защитника Отечества, и будет приурочена к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. В Псковской области мероприятия экспедиции запланированы на 14 мая. Среди участников представители молодёжных и студенческих организаций России и Республики Беларусь, сообщили Псковской Ленте Новостей в АНО «Россия – страна возможностей».

Фото: АНО «Россия – страна возможностей»

Партнёром экспедиции стал всероссийский студенческий проект «Твой ход», который входит в президентскую платформу «Россия – страна возможностей» и реализуется Федеральным агентством по делам молодёжи (Росмолодёжь) при поддержке Министерства науки и высшего образования Российской Федерации.

Отмечается, что образовательная программа всероссийского студенческого проекта «Твой ход» станет ключевым компонентом масштабной патриотической экспедиции «Непокорённые». В АНО «Россия – страна возможностей» утонили, что программа «сфокусирована на формировании зрелой гражданской позиции и развитии личной ответственности у студентов за будущее страны через осмысление исторической памяти».

В семи городах маршрута на базе ведущих вузов России будет организована насыщенная образовательная программа с участием приглашённых экспертов — представителей образовательной и муниципальной сфер, органов власти и общественных организаций. Студенты обсудят вопросы патриотического туризма, воспитательной работы, педагогики и сохранения традиций.

Важной частью станет итоговая защита проектов участников, которые будут представлены в Севастополе. Авторы лучших инициатив получат поддержку для реализации своих идей в регионах. По итогам программы также будут созданы просветительские и образовательные материалы, которые продолжат работу экспедиции — в школах, университетах, молодёжных центрах.