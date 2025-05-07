Общество

Авиакомпании России вернулись к штатному графику полетов

Российские авиакомпании вернулись к штатному графику полетов, сообщает Росавиация.

«Ведущие российские авиакомпании, выполняющие 96% пассажирских перевозок отечественной гражданской авиации, вернулись к выполнению полетов по регулярному расписанию в рамках весенне-летней навигации», - говорится в сообщении ведомства.

Все ветераны Великой Отечественной войны, прибывающие воздушным транспортом на мероприятия в рамках Дня Победы по приглашению президента России, доставлены в Москву, пишет «Интерфакс».

Минтранс и Росавиация продолжают держать на особом контроле работу авиакомпаний и аэропортов.

В ведомстве призвали авиакомпании уделить особое внимание безусловному соблюдению федеральных авиационных правил, которыми регламентируются в том числе предоставление напитков и питания, организации размещения пассажиров в гостинице при длительных задержках рейсов, а также корректному формированию резерва воздушных судов, улучшению работы колл-центров и информированию пассажиров об изменениях в расписании.

«Безопасные полеты и пунктуальность выполнения рейсов - ключевые приоритеты для гражданской авиации России», - сказали в ведомстве.

Ранее в аэропорту Санкт-Петербурга «Пулково» образовалась пробка из самолетов. 6 и 7 мая аэродром в качестве запасного принял 74 воздушных судна.

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Авиарейс из Москвы в Псков, который должен был вылететь в 8:00 7 мая, был отменен.