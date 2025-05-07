Авиакомпании России вернулись к штатному графику полетов

Российские авиакомпании вернулись к штатному графику полетов, сообщает Росавиация.
Все ветераны Великой Отечественной войны, прибывающие воздушным транспортом на мероприятия в рамках Дня Победы по приглашению президента России, доставлены в Москву, пишет «Интерфакс».
Минтранс и Росавиация продолжают держать на особом контроле работу авиакомпаний и аэропортов.
В ведомстве призвали авиакомпании уделить особое внимание безусловному соблюдению федеральных авиационных правил, которыми регламентируются в том числе предоставление напитков и питания, организации размещения пассажиров в гостинице при длительных задержках рейсов, а также корректному формированию резерва воздушных судов, улучшению работы колл-центров и информированию пассажиров об изменениях в расписании.
Ранее в аэропорту Санкт-Петербурга «Пулково» образовалась пробка из самолетов. 6 и 7 мая аэродром в качестве запасного принял 74 воздушных судна.
Авиарейс из Москвы в Псков, который должен был вылететь в 8:00 7 мая, был отменен.