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Николай Козловский: Наш священный долг сегодня – сохранить память и правду о самоотверженной борьбе нашего народа

Глава Великих Лук Николай Козловский поздравил ветеранов и жителей города с юбилейной 80-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне. Поздравление было опубликованно в его официальном Telegram-канале.

«Память о мужестве, стойкости, массовом героизме нашего народа, гордость за подвиги, совершенные поколением победителей, являются священными для жителей нашей страны, и так должно быть всегда. Долгие четыре года шла жестокая, кровопролитная война с немецко-фашистскими захватчиками. Весь советский народ, объединившись ради великой цели освобождения Родины, сражался с врагом», - отметил Николай Козловский в своем Telegram-канале.

На фронте и в тылу, в партизанских отрядах, в подполье советские воины и мирные жители совершали ратные и трудовые подвиги во имя победы, подролжил он. «Значимый вклад в великую победу внес наш город-воин. Он стал местом ожесточенных боев с захватчиками. Каждая пядь земли здесь полита кровью воинов, сражавшихся за город. В военную историю России навсегда вошла героическая оборона города на начальном этапе войны», - подчеркнул глава Великих Лук.

Глава отметил, что в ряду самых успешных операций Великой Отечественной войны стоит Великолукская наступательная операция, получившая название «Малый Сталинград». В ходе тяжелых боев войска 3-й ударной армии освободили Великие Луки и сковали на узком участке фронта десятки дивизий врага. Это не позволило использовать их на других направлениях, прежде всего Сталинградском, где шло одно из крупнейших сражений Второй мировой войны.

«Великолучане гордятся героической историей Великих Лук, званием города воинской славы и с особым чувством отмечают День Победы. С глубочайшим почетом мы храним память о героях, погибших за свободу нашего города и Родины. С большим уважением и признательностью относимся к ветеранам войны и труда, показавшим пример величайшей самоотверженности, патриотизма и силы духа, - указал он. - Сегодня на подвиге ветеранов равняются отважные воины российской армии, которые сражаются с неонацистами в зоне специальной военной операции. Мы оказываем всестороннюю поддержку нашим воинам, помогаем их семьям и верим, что они выполнят все поставленные боевые задачи. Наш священный долг сегодня – сохранить память и правду о самоотверженной борьбе нашего народа с немецко-фашистскими захватчиками. В силе духа и стойкости поколения, одержавшего Великую Победу, воспитывать молодежь на этих героических примерах. Пусть 80-летие Великой Победы вдохновит жителей города на добросовестный труд во имя укрепления могущества Родины и развития города воинской славы Великие Луки».

Николай Козловский поблагодарил ветеранов войны и труда за пример самоотверженного служения Отчизне, пожелал всем жителям города воинской славы Великие Луки крепкого здоровья, благополучия, исполнения намеченных планов, счастья и благополучия. «С праздником, дорогие друзья! С Днем Великой Победы!» - добавил глава города.