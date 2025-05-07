Общество

В Пскове состоялось возложение цветов на могиле Неизвестного солдата. ФОТО

Возложение цветов на могиле Неизвестного солдата состоялось в Пскове, сообщили в пресс-службе регионального отделения партии «Единая Россия».

Фото здесь и далее: Региональное отделение партии «Единая Россия»

В мероприятии приняли участие: губерантор Псковской области Михаил Ведерников, глава города Пскова Борис Елкин, депутат Госдумы, руководитель Псковского регионального отделения «Единой России» Александр Козловский, председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов, Митрополит Псковский и Порховский Матфей, председатель Избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов, депутаты, представители общественных организаций, ветераны, воннослужащие и жители города.

Мероприятие приурочено к 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Напомним, мемориал Славы «Могила Неизвестного Солдата» открыт в Пскове в 1974 году к 30-летию освобождения Пскова от немецко-фашистских захватчиков. Здесь покоятся останки неизвестного военнослужащего, которые подняли из захоронения на берегу реки Великой в Псковском районе. Этот неизвестный солдат был одним из тех бойцов Северо-Западного фронта, которые с боями отступали вдоль левого берега Великой, обороняясь на промежуточных рубежах. Над могилой солдата был зажжен Вечный огонь, доставленный из Ленинграда.