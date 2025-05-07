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Общество

«Бессмертный полк» и праздничный митинг прошли в Новоржеве

09.05.2025 16:50|ПсковКомментариев: 0

В Новоржеве прошли шествие «Бессмертного полка» и праздничный митинг в честь Дня Победы, сообщила глава Новоржевского муниципального округа Любовь Трифонова на своей странице в соцсети« ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Любовь Трифонова / «ВКонтакте»

«День Победы — это особенный праздник и для нас, новоржевцев, чьи предки сражались с фашистскими захватчиками», — сообщила Любовь Трифонова.

Глава отметила, что празднование началось с торжественного шествия к Мемориалу Славы. В юбилейной годовщине Великой Победы приняли участие ветераны, представители трудовых коллективов, юнармейцы, школьники и гости города.

Одним из самых значимых и трогательных моментов стала всенародная акция памяти «Бессмертный полк», в ходе которой участники прошли по улицам города, неся портреты своих героических предков.

 

«Минутой молчания почтили память всех, кто подарил нам мир и свободу, и возложили гирлянду Славы, цветы и венки к Мемориалу в Новоржеве», — отметила Любовь Трифонова.

Она подчеркнула: «Пока жива память, живут в сердцах герои Великой Отечественной войны. Помним. Гордимся. Благодарим. Спасибо за мир! Спасибо за жизнь!»

Источник: Псковская Лента Новостей
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