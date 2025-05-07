Общество

Армен Мнацканян: Парад войск - символ нашей гордости и памяти о героях

По традиции, в День Великой Победы, в Острове прошли торжественные мероприятия, посвящённые 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Вице-спикер Псковского областного Собрания Армен Мнацаканян встретил праздник в Острове, сообщил депутат на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Администрация Островского района

Вместе с вице-спикером на мероприятии присутствовали глава округа Дмитрий Быстров, депутат областного Собрания Андреей Михайлов, руководитель «Газпром межрегионгаз Псков» Антоном Дымовым, председатель районного Собрания депутатов Александр Обризан.

«Во славу фронтовиков-Победителей военнослужащие армии России прошли торжественным маршем! Их однополчане сейчас на фронте, мужественно и упорно сражаются за мир без нацизма, мы верим – Победа будет за нами! Уважаемые друзья! От всего сердца поздравляю вас с праздником мужества, доблести, силы народного духа – с Днем Победы!», - заключил Армен Мнацканян.