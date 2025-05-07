Общество

Танцплощадка развернулась на спектакле-реконструкции «На нашей улице Победа!» в Пскове

Танцплощадка работала на спектакле-реконструкции «На нашей улице Победа в Пскове сегодня, 9 мая. На сцене исполняли частушки, народные и военные песни, передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей.

На сцене выступали кавер-группа «Радио бэнд», народные коллективы «Уграда» и «Казачата», кавер-группа «Красивая» и заслуженная артистка России Наталья Александрова.

На входе посетителей встречал мальчишка-чистильщик обуви и стояла ретро-тележка с мороженым. Среди гостей спектакля в зрительном зале сидели и актёры, которые продолжали разыгрывать небольшие сценки на любой площадке.

Напомним, что спектакль-реконструкция «На нашей улице Победа!» воссоздал внутри современного Пскова город Победы, переносящий всех посетителей в май 1945 года.