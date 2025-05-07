Жители Псковского района отметили День Победы народными гуляниями

В честь Дня Победы в Псковском районе прошли народные гуляния. У торгово-развлекательного центра Fjord Plaza в Борисовичах весь день работала праздничная мультиформатная площадка «Победному маю посвящается», сообщила глава Псковского района Наталья Федорова на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
Фото здесь и далее: Наталья Федорова / «ВКонтакте»
Главная цель мероприятий заключалась в сохранении памяти о Великой Отечественной войне и чествовании ветеранов. Были организованы концерты, выставки старинных автомобилей и детских рисунков, мастер-классы по созданию фронтовых атрибутов и изделий военного времени, включая изготовление маскировочной сетки. Глава отметила, что удивительная атмосфера праздника дополнялась вкусами настоящего армейского быта благодаря работе полевой кухни, предлагавшей блюда тех лет – солдатскую кашу и блокадный хлеб массой всего лишь 125 граммов.
Самой эмоциональной частью праздника стала традиционная народная акция «Бессмертный полк».
«Каждый участник – со своим героем: солдатом действующей армии, участником партизанского движения или подпольщиком, тружеником тыла, жителем оккупированной территории или блокадного Ленинграда, рабочим завода или трудившемся в колхозе, узником концлагеря. Все они Победители, вклад каждого важен, память о них – это наша совесть. Помним, любим, гордимся – спасибо за Победу!», - заключила Наталья Федорова