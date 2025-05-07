Общество

Порядка 11 тысяч человек стали гостями спектакля-реконструкции «На нашей улице Победа!» в Пскове

Спектакль-реконструкцию «На нашей улице Победа!» в Пскове посетило 11 тысяч гостей и жителей города, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства Псковской области. Праздничная площадка развернулась на улице Ленина в День Великой Победы, 9 мая. В большой режиссерской постановке приняли участие около 200 музыкантов, актеров театра и кино.

Фото здесь и далее: правительство Псковской области

Основной идеей спектакля-реконструкции стало создание уникальной атмосферы полного погружения гостей в происходящее. Вся улица преобразилась в иммерсивное пространство, оживленное яркими театрализованными постановками — неожиданно навстречу гостям праздника мог бежать преступник, за которым гнались стражи порядка, посетителей вовлекали в ремонт машины, звучали музыка и танцы.

Также на протяжении двух недель на крепостной стене Довмонтова города оживала история о Знамени Победы, которое водрузили над Рейхстагом 30 апреля 1945 года воины 150-й дивизии, 79-го стрелкового корпуса, 3-й ударной армии Михаил Егоров и Мелитон Кантария.

Более 10 тысяч человек стали зрителями мультимедийного спектакля «80 лет Великой Победы» в Псковском кремле. В их числе — губернатор Псковской области Михаил Ведерников, который посмотрел шоу вместе с семьями участников специальной военной операции и ветеранами боевых действий.