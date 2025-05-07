Общество

Андрей Ульянов: Принято решение об удалении «Магеллана» из схемы размещения НТО

Торговый центр «Магеллан» в Пскове исключили из схемы размещения нестационарных торговых объектов. Об этом в эфире радио ПЛН FM (102,6) в новом выпуске программы «Кузница» рассказал заместитель главы администрации города Пскова Андрей Ульянов.

«В этом году большая часть договоров с НТО заканчивалась, предприниматели обращались за пролонгацией. 21 договор не был продлен. Не только одному "Магеллану" было отказано. Причина отказа в этом конкретном случае – это несоответствие транспортной безопасности. Мы направляли запрос в управление городского хозяйства для пролонгации договоров, там оценивают размещение объектов вблизи автодорог. "Магеллан" находится в непосредственной близости к дороге. Было проведено исследование, оно подтвердило, что этот торговый комплекс нарушает "треугольник видимости" для водителей, это небезопасно для тех, кто выезжает на Рижский проспект, и для пешеходов», - рассказал Андрей Ульянов.

По словам гостя студии, на текущий момент собственник оспаривает решение в Арбитражном суде Псковской области. Администрация уже приняла решение об удалении «Магеллана» из схемы размещения НТО.

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«Мы будем надеяться, что собственник проявит сознательность, и если подтвердится в суде, что мы приняли законное решение, самостоятельно займется сносом», - подчеркнул Андрей Ульянов.

На территории «Магеллана» работают около 26–29 предпринимателей. Заместитель главы администрации подчеркнул, что они могут получить в аренду собственные НТО напрямую у города, минуя арендодателей, пройдя несложную процедуру. Стоимость аренды составляет от 1600 до 2000 рублей в месяц, что значительно выгоднее.

Кроме того, проект благоустройства этой территории находится на финальной стадии. Планируется создать логичное продолжение Рижского проспекта с парковочным карманом, пешеходной дорожкой и малыми архитектурными формами, что улучшит комфорт и безопасность для жителей и гостей города.

Ранее городская администрация прокомментировала ситуацию, связанную с торговым центром «Магеллан».