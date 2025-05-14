Общество

Алексей Наумец: «Герои земли Псковской» — уникальная возможность проявить себя

Программа «Герои земли Псковской» является уникальной возможностью для бывших участников специальной военной операции проявить себя в гражданской жизни. Таким мнением поделился сенатор Совета Федерации от Псковской области Алексей Наумец в эфире передачи «В фокусе» на ПЛН FM (102,6 FM).

«"Герои земли Псковской" — уникальная программа, когда люди имеют возможность социального лифта, получив образование, проявив себя. Закончив эту программу, необязательно, что завтра все будут назначены. Там ведь оценивают не только знания, отношения. На протяжении всей программы на участников будут смотреть, с ними будут работать очень серьезные люди, которые определят потенциал. Необязательно, что это будут государственные структуры. Кто-то в компаниях каких-то будет замечен. И вовсе не будет так, мол, Родина тебя оценила, и ты все получаешь автоматом. Нет. Возможность такая дана нашим президентом и губернатором. Это уникальная возможность, понимаете?» - сказал Алексей Наумец.

Программа «Герои земли Псковской» реализуется по поручению президента Владимира Путина. На территории Псковской области она стартовала 23 февраля.

Дополнительную информацию можно узнать в положении региональной программы «Герои земли Псковской», на официальном сайте или в официальной группе в социальной сети «ВКонтакте». Кроме того, за разъяснениями можно обратиться по телефону: 122.