Общество

Геннадий Иойлев: Очередей в детские сады в Пскове нет

Образовательные учреждения дошкольного типа обеспечивают полное удовлетворение потребности в предоставлении мест для детей. Об этом сообщил начальник управления образования администрации города Пскова Геннадий Иойлев в ходе пресс-конференции в объединенном пресс-центре Псковской Ленты Новостей и радиостанции «ПЛН FM».

«На сегодняшний день очередей в детские сады нет в принципе. Все дети обеспечиваются местами», — заявил Геннадий Иойлев.

Он добавил, что охват детей в возрасте от 2 до 7 лет в городе составляет 100%: «Все заявки удовлетворены, все дети направлены в детские сады».

Говоря о более младшей категории, он уточнил: «Охват детей в возрасте от 0 до 2 лет, то есть раннее пребывание, составляет порядка 90%. Остальные — это те, кто до 2-х лет не хотят отдавать ребенка в детсад».

Геннадий Иойлев также сообщил о текущих работах: «На текущий момент ремонтируется детский сад №54. Мы продолжаем улучшать инфраструктуру и условия для детей».