Общество

Татьяна Фомченкова: Нужно популяризировать спорт, а не насаждать в виде экзамена

Экзамен по физкультуре в школе может не возыметь той эффективности без популяризации спорта и физкультуры в обществе. Таким мнением поделилась директор гимназии имени С.В. Ковалевской города Великие Луки, депутат Псковского областного Собрания Татьяна Фомченкова в беседе с корреспондентом Псковской Ленте Новостей, комментируя предложение ввести в школах обязательный экзамен по физкультуре.

«Если мы говорим про 9−11 классы, выпускные классы, про обязательные экзамены, то здесь возникает очень много механизмов реализации экзаменов. Механизм абсолютно непонятен. Уже достаточное количество лет, 5−6, наши дети-выпускники сдают нормы ГТО, и при поступлении в институт золотой или серебряный знак ГТО всегда дает дополнительные бонусы. Поэтому не будут ли экзамен и ГТО друг к друга как-то дублировать? Это раз. Второе. Не все ребята сегодняшние имеют возможность сдавать физкультуру как экзамен, потому что даже при том, что у ребенка стоит основная группа здоровья, при глубоком обследовании в наших поликлиниках мы поймем, что не все те нормы физкультуры, которые когда-то были для советского школьника приемлемы, для наших детей подходят», – считает Татьяна Фомченкова.

Она добавила, что не нужно прививать детям любовь к спорту внедрением экзаменов.

«Нужно популяризировать спорт, физкультуру, отсутствие вредных привычек, а не насаждать в виде экзамена, который, возможно, потом превратится в профанацию. Я хочу заметить, что современная молодежь, старшеклассники - любят физкультуру и спорт. У нас даже если они не занимаются каким-то спортом увлеченно и не ходят в секции, то ходят в какие-то спортивные клубы, залы, йогой они занимаются. Наши старшеклассники ведут активный образ жизни», – сказала Татьяна Фомченкова

Депутат подчеркнула, что в обществе укрепляется тенденция к ведению здорового образа жизни.

«Я хочу сказать, что в современном российском обществе все-таки появляется тенденция, что молодежь занимается пробежками и ходит в залы, укрепляет свое здоровье больше, чем в прежние годы», – заключила Татьяна Фомченкова.

Ранее член комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по территориальному развитию, городской среде и инфраструктуре, член ОП Республики Татарстан Ольга Павлова заявила, что российские школьники должны обязательно сдавать экзамен по физкультуре.