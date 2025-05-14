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Памятный камень на месте битвы Невского с литовцами установили в Усвятах

Памятный камень на месте победоносной битвы князя Александра Невского с литовцами, которая произошла 1245 году, открыли 17 мая в поселке Усвяты, сообщил глава Усвятского округа Дмитрий Петров в своем Telegram-канале.

Фото: Дмитрий Петров / Telegram

В то время шла крупная война с княжеством Литовским за южные пограничные земли Великого Новгорода. Литовцы захватили Торопец, Торжок и Бежецк, взяли многочисленный полон и множество скота.

Получив известия об очередных нападениях, на помощь русским князьям пришел со своей дружиной легендарный Александр Невский. Имея в распоряжении небольшое войско, князь выступил навстречу врагам.

Хранящаяся в Синодальном собрании рукописей летопись, названная учёными Псковской Второй, хранит обращение Александра Невского к псковичам. Историк Николай Карамзин в «Истории государства Российского» перевёл этот древнерусский текст следующим образом: «О, псковитяне! Если забудете Александра, если самые отдалённые потомки мои не найдут у вас верного пристанища в злополучии, то вы будете примером неблагодарности».

Как рассказали инициаторы установки памятника, исполняя завещание святого благоверного князя, на месте Усвятской битвы воздвигнули памятный камень, который увековечит подвиги Александра Невского.

По словам главы Усвятского округа Дмитрий Петрова, камень освятили у пешеходного моста на Крючок (улица 1 Мая).

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Также в этот день, 17 мая, состоялось открытие памятника великой русской певице Ольге Сергеевой и приуроченный к этому событию музыкальный фестиваль «Ой, кумушки».

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Автор идеи установки памятного камня Александру Невскому, также как и создания памятника Ольге Сергеевой – петербургский сценарист и режиссер Виталий Салтыков. Памятный камень будет установлен на его средства.