Отпевание погибшего в зоне СВО отца Антония Савченко состоится сегодня

Отпевание погибшего в зоне спецоперации отца Антония Савченко состоится 18 мая (воскресенье) в Троицком кафедральном соборе города Пскова, сообщили Псковской Ленте Новостей в храме Александра Невского.
Фото: Telegram-канал «Военный отдел Московского Патриархата»
В 8:00 - начало литургии, в 10:00 - отпевание.
После отпевания состоится погребение батюшки в Выбутах около Ильинского храма.
Напомним, 12 мая в зоне специальной военной операции на 33-м году жизни погиб клирик Псковской епархии священник Антоний Савченко.
Ранее Псковская епархия опубликовала текст последнего видеообращения клирика.
Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл удостоил погибшего в зоне СВО иерея Антония Савченко ордена благоверного князя Димитрия Донского I степени (посмертно).