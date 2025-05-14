Общество

Отпевание погибшего в зоне СВО отца Антония Савченко состоится сегодня

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Отпевание погибшего в зоне спецоперации отца Антония Савченко состоится 18 мая (воскресенье) в Троицком кафедральном соборе города Пскова, сообщили Псковской Ленте Новостей в храме Александра Невского.

Фото: Telegram-канал «Военный отдел Московского Патриархата»

В 8:00 - начало литургии, в 10:00 - отпевание.

После отпевания состоится погребение батюшки в Выбутах около Ильинского храма.

Напомним, 12 мая в зоне специальной военной операции на 33-м году жизни погиб клирик Псковской епархии священник Антоний Савченко.

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Ранее Псковская епархия опубликовала текст последнего видеообращения клирика.

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Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл удостоил погибшего в зоне СВО иерея Антония Савченко ордена благоверного князя Димитрия Донского I степени (посмертно).