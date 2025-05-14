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Михаил Ведерников: Богатейшие собрания музеев созданы благодаря самоотверженному труду, талантам, любви к своему делу многих поколений музейных работников

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил работников музеев Псковской области с профессиональным праздником.

«Богатейшие собрания музеев созданы благодаря самоотверженному труду, талантам, любви к своему делу многих поколений музейных работников, которые сберегли уникальное наследие, в том числе и в годы Великой Отечественной войны. Благодарю вас за неоценимый вклад, который вы вносите в сохранение истории Псковской земли и в развитие культурной жизни региона. Вы не только прививаете любовь к прекрасному, помогаете узнавать новое, но и учите нас гордиться своей Родиной, восхищаться людьми, которые жили, сражались, работали, творили – здесь, на Псковской земле. Желаю вам счастья, добра, благополучия, крепкого здоровья, успехов и творческого вдохновения!» - написал губернатор в своем Telegram-канале.

Напомним, ежегодно 18 мая музейные работники разных стран отмечают свой профессиональный праздник — Международный день музеев.