Общество

Митинг против реорганизации Дедовичской районной больницы состоится 24 мая

Митинг против реорганизации Дедовичской районной больницы состоится в поселке 24 мая, сообщили Псковской Ленте Новостей в районной администрации.

Фото: «Дедовичи за больницу» / «ВКонтакте»

Мероприятие согласовано. Митинг организуют по поводу присоединения Дедовичской больницы к Порховской межрайонной больнице в качестве филиала.

Митинг состоится между улицей Западной и домом №11 на улице Энергетиков. Начало в 12:00.

Предполагаемое количество участников составляет до 500 человек. Из числа участников сформируют группу поддержания порядка, также в случае нарушения общественного порядка организатор немедленно сообщит об этом сотрудникам полиции. Первая медицинская помощь при необходимости будет оказана участниками, также может быть вызвана скорая помощь.

Для обеспечения комфортного восприятия информации будут использоваться микрофоны и звукоусиливающая аппаратура.

О реорганизации учреждений здравоохранения стало известно в начал апреля.

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Ранее председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко сообщала, что присоединение Дедовичской больницы к Порховской межрайонной проходило в атмосфере открытого диалога.

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Напомним, во время очередной 44-й сессии областного Собрания депутатов 24 апреля депутат от фракции КПРФ Петр Алексеенко призвал вернуть Дедовичскому филиалу Порховской межрайонной больницы статус районной. Для реализации этой инициативы собирали подписи.