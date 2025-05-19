Общество

Александр Котов: Движение ТОС в регионе развивается быстрыми темпами

На торжественном мероприятии, приуроченном ко Дню территориального общественного самоуправления, председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов поздравил активистов и отметил успехи движения ТОС в регионе, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Уважаемые друзья, прежде всего хочу вас поздравить с праздником, с Днём территориального общественного самоуправления. ТОСовское движение в нашем регионе развивается достаточно быстрыми темпами. У нас уже создано огромное количество территориальных общественных самоуправлений в разных муниципалитетах», — сказал Александр Котов.

Он подчеркнул, что возможность принимать решения на местах позволяет людям самим определить, какие вопросы наиболее важны для их территорий.

«Это, может быть, не такие большие денежные средства. Наверное, какие-то серьезные, большие, гигантские проекты реализовать невозможно. Для этого есть другие программы, как мы понимаем. Но ТОСы помогают делать жизнь комфортнее», - подчеркнул председатель Собрания.

Александр Котов также отметил рост конкуренции среди ТОСов, что требует от участников правильной подготовки проектов для получения финансирования.

Важным аспектом работы ТОС, по его словам, является поддержка со стороны губернатора, который регулярно встречается с активистами, чтобы обсудить возникающие проблемы и пути их решения.

«Мы совместными усилиями создали серьезную команду, добивающуюся результатов. Хочу поблагодарить вас за активную жизненную позицию и стремление вовлекать в движение своих соседей», — добавил он.

В завершение Александр Котов пожелал всем успехов в реализации проектов и поблагодарил активистов за участие в голосовании в программе «Формирование комфортной городской среды», что позволяет привлекать дополнительные средства из федерального бюджета для улучшения качества жизни в регионе.