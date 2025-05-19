Общество

Пять детей Антона Мороза просятся на рыбалку в Псковской области

Вместе с моей большой семьей я объездил почти весь Псковский регион, рассказал вице-президент Национального объединения строителей «Нострой», участник предварительного голосования «Единой России» по определению кандидата на довыборы депутата Псковской гордумы по округу №3 Антон Мороз в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«У меня очень большая семья, пятеро детей, они с большим удовольствием принимают участие в моей общественно-политической работе. Конечно, в рамках закона. На тех мероприятиях, которые проходили на территории округа, дети принимали активное участие. Они понимают, что их отец выбрал для себя определенную стезю, поддерживают. Я тоже стараюсь уделять им время. Самой младшей 5 лет, старшей 17 лет», — сказал Антон Мороз.

Гость студии добавил, что дети с удовольствием поехали за ним в Псков, когда узнали о его желании начать политическую карьеру.

«Мы проехали практически весь регион. Были в Гдове, Себеже, Невеле, Острове, Псково-Печерском монастыре. Несколько раз проезжали вдоль и поперек Псков, несколько дней были в Пушкинских Горах, прошли по заповедным местам. Моему подрастающему поколению это пришлось в тему. У меня дети очень просятся на рыбалку, так что в ближайшее время планы такие. Любой активный отдых для меня крайне важен, это важно для сплочения семьи», — добавил Антон Мороз.