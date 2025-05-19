Общество

География стала самым популярным ОГЭ по выбору в Псковской области

География стала самым популярным экзаменом по выбору среди девятиклассников в Псковской области в 2025 году. Ее планирует сдавать 3 197 выпускников, сообщили Псковской Ленте Новостей в комитете по образованию Псковской области.

По математике и русскому языку государственную итоговую аттестацию планируют сдавать 6 648 выпускников, по биологии – 2215, химии – 545, английскому языку – 356, немецкому языку - 9, французскому языку – 3, физике – 510, обществознанию – 2928, литературе – 88, географии – 3197, информатике – 2212, истории – 193 участника.

Напомним, в 2025 году девятиклассники начали сдавать экзамены 21 мая. Основной этап продлится до 16 июня. Не явившиеся по уважительной причине смогут сдавать в резервные дни вплоть до 2 июля.