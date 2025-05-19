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Профессор ПсковГУ прочёл лекцию о вкладе псковичей в Победу

Лекцию «Вклад псковичей в достижение Победы в Великую Отечественную войну 1941-1945 годов» прочёл в псковской Историко-краеведческой библиотеке имени И. И. Василёва профессор кафедры отечественной и всеобщей истории Псковского государственного университета Анатолий Филимонов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Централизованной библиотечной системе Пскова.

Фотография: Централизованная библиотечная система Пскова

Он рассказал, что первыми отражать наступление фашистских войск пришлось пограничникам и что среди защитников Брестской крепости были, в том числе, псковичи. В частности, Ефим Фомин, в честь которого названа одна из псковских улиц.

Анатолий Филимонов также подчеркнул, что уже 8 июля 1941 года вышел указ о присвоении званий Героев Советского Союза лётчикам, которые применили против вражеской авиации первые в Великой Отечественной войне воздушные тараны. Это были Михаил Жуков, Степан Здоровцев и Пётр Харитонов. В конце июня они не только провели в небе первые тараны фашистских самолётов, но и сумели после этого благополучно вернуться на псковский аэродром.

Лектор, кроме того, обратил внимание слушателей на то, что к Острову немецкие войска подступили 6 июля, а Псков захватили только 9 июля. То есть, чтобы преодолеть всего 50 километров, фашистам понадобилось 3 дня. Это свидетельствует о том, каким ожесточённым было сопротивление, подчеркнул Анатолий Филимонов. Он также сказал, что первое танковое сражение Великой Отечественной войны произошло под Псковом в те самые дни: в бой с 350 вражескими танками вступили примерно 100 советских, но они сумели нанести противнику существенный урон.

Великие Луки фашисты захватили 19 июля, но уже 1 июля советские войска выбили оттуда фашистов и потом ещё 33 дня удерживали город, сковывая силы противника на подступах к Ленинграду, рассказал Анатолий Филимонов.

Докладчик напомнил собравшимся и про подвиг Семёна Байкова, который погиб при взрыве железнодорожного моста в Пскове при отступлении советских войск и тем самым задержал продвижение гитлеровцев.

Также уже в начале июля на псковской земле появились первые партизанские отряды, которые пустили под откос более 40 вражеских эшелонов, а к осени на территории в 9600 квадратных километров в глубоком тылу у фашистов был создан Партизанский край, где была восстановлена советская власть, работали колхозы и совхозы. Псковские партизаны даже снарядили первый продовольственный обоз в блокадный Ленинград, после чего и жители других регионов начали отправлять в осаждённый город такие же обозы.

Отдельно лектор остановился на подвиге подпольщиков. Он напомнил, что в 1943 году они спасли Ленинград от бомбардировок новыми самолётами-снарядами Фау. Фашисты доставили эти снаряды в Псков и начали строить для них стартовые площадки в районе льнокомбината и на Ваулиных горах. Подпольщики сумели передать эту информацию командованию советских войск, и наша авиация тут же разбомбила те стартовые площадки.

Перечисляя подвиги, совершённые на псковской земле, лектор сказал, что сразу четыре человека, в том числе девушка, повторили подвиг Ивана Сусанина, а шесть бойцов совершили такой же подвиг, как Александр Матросов. Да и в оккупированном Пскове, кроме братьев Молотковых, были и другие народные мстители. Например, какой-то до сих пор неизвестный пскович исподтишка стрелял в фашистов из своего охотничьего ружья и таким образом уничтожил больше 30 немцев.

Анатолий Филимонов также подчеркнул, что среди тех, кто защищал псковскую землю от фашистов и погиб на ней, были 1400 эстонцев, 525 азербайджанцев, 370 узбеков, 109 латышей и более двухсот казахов.

Докладчик рассказал, как связан с нашим регионом Константин Рокоссовский и почему до сих пор неизвестно, где он родился (в Великих Луках или в Польше), за что благодарил псковичей в своей телеграмме Сталин, и как с Псковом связан первый военный комендант Берлина.

Даже Знамя Победы появилось именно на псковской земле, подчеркнул Анатолий Филимонов, напомнив, что это знамя 150-й стрелковой дивизии, которая получила название Идрицкой за освобождение посёлка Идрица.

Он уточнил, что за время фашисткой оккупации в городе были открыты и стали действующими 10 храмов, но при этом купола Троицкого собора были пробиты снарядами, а когда фашисты покинули Псков, то оставили там «мины-сюрпризы», которые взрывались неожиданно.

Читатели историко-краеведческой библиотеки спросили Анатолия Филимонов, приезжал ли Гитлер тайно в Псков. Профессор ответил, что это всего лишь легенда. Собравшиеся также поинтересовались, где в Пскове находились самые большие концлагеря и сколько там всего было замучено людей. Анатолий Филимонов уточнил, что в одном только концлагере в Крестах было уничтожено 65 тысяч человек – это как население всего Пскова до войны. Он рассказал, что в городе были и временные лагеря для военнопленных. Например, огороженная колючей проволокой территория возле церкви Петра и Павла с Буя, куда тоже сгоняли военнопленных.

Анатолий Филимонов также уточнил, что за годы оккупации Псковской области был нанесён ущерб, оценённый после войны в 46 миллиардов рублей. Это 19% от ущерба, нанесённого всей Российской Федерации. Фашисты уничтожили на псковской земле 5 тысяч населённых пунктов, и каждая вторая из уничтоженных ими деревень после войны так и не смогла возродиться.