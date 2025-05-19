Общество

Метеорологи-любители зафиксировали вероятность выпадения крупного града в Псковской области

Некоторые районы Псковской области попали в зону действия наблюдения за сильной грозой. Существует вероятность смерча и града.

В зоне находятся следующие населенные пункты: Серёдка, Печоры, Изборск, Псков, Струги Красные, Ляды. Основные угрозы включают локальные конвективные шквалы до 20-25 м/с и локально крупный град до 3 см.

При этом вероятность сухопутных двух или более смерчей средняя, вероятность сухопутных торнадо категории +F2 - низкая.

Вероятность шквалов с порывами ветра более 25 м/с - низкая, а вероятность крупного града более 2 см - высокая

«Наблюдение за сильной грозой означает, что условия благоприятны для выпадения крупного града и шквалов, способных нанести ущерб в зоне наблюдения и вблизи нее. Также в сильных грозах иногда могут формироваться смерчи. Информация опубликована любителями-метеорологами и не является официальной», - написали в Telegram-канале «Метеодневник».

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Напомним, грозы прогнозируют в Псковской области вечером 22 мая.