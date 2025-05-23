Общество

Андрей Козлов: В 2024 году есть ряд моментов, которые мы не доработали

Ряд моментов, недоработанных в 2024 году, обсудят на очередной 45-й сессии Псковского областного Собрания депутатов 29 мая. Об этом в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей рассказал депутат регионального парламента от «Единой России», председатель комитета по экономической политике, агропромышленному комплексу, экологии и природопользованию Андрей Козлов.

«Я, как депутат, ежемесячно принимающий граждан, могу отметить, что очень много вопросов по здравоохранению, доступности и качества медицинского обслуживания. По объединению больниц, я считаю, не все вопросы достаточно хорошо отшлифованы, так как присутствует и кадровая проблема, в том числе. Это, наверное, меня, как депутата, больше всего беспокоит. Это не вопросы моего комитета, тем не менее мы стараемся в этом процессе участвовать. Есть ряд моментов, в том числе, отрицательных, которые мы до конца не доработали. Ну и вопрос строительства "Экотехнопарка", который мы, к сожалению, затянули, а также вопрос свалок в муниципальных районах. Эти вопросы, на мой взгляд, наиболее злободневные, которые мы встречаем», – заявил Андрей Козлов.

Депутат добавил, что несмотря на негатив со стороны населения, вопрос энерготарифов при содействии депутатов был решен.

«Вопросы электротарифов в принципе мы отработали совместно с комитетом. Вначале было очень много негатива, потому что не было нормальной разъяснительной работы, но все стало на свои места. По вопросам газификации, о которых мы слушали в прошлый раз, наверное, хотелось бы больше узнать, но тем не менее темпы есть, работа идет. Наверное, наша задача в этом вопросе - не мешать работать службам», – сказал Андрей Козлов.

Напомним, с 1 января 2025 года платежи за потреблённую электроэнергию рассчитываются в привязке к объёму потребления.

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45-я сессия Псковского областного Собрания депутатов назначена на 29 мая. С отчетом о деятельности правительства Псковской области за 2024 год на сессии выступит губернатор Михаил Ведерников.