Общество

Александр Козловский: Сегодня мне выпала честь поздравить выпускников моего родного лицея с последним звонком

С последним с звонком поздравил выпускников великолукского лицея №10 депутат Государственной Думы от Псковской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский, об это он сообщил в своем Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Александр Козловский / Telegram

«Сегодня мне выпала честь поздравить выпускников моего родного лицея №10 с последним звонком. Было приятно и вместе с тем волнительно снова оказаться в стенах школы, где, как сегодняшние выпускники, много лет назад стоял на пороге новой жизни. Тогда я ещё не знал, каким будет мой путь, но знал точно: именно здесь, в этих классах, благодаря нашим педагогам, я получил ту основу, которая позволит мне идти вперёд и не бояться больших целей», - сказал Александр Козловский.

Теперь такой путь начинается у ребят — выпускников юбилейного, 70-го выпуска лицея, отметил депутат.

«У них всё обязательно получится. В них есть главное: знания, энергия, желание расти и — самое ценное — поддержка родителей и педагогов, которые были рядом на каждом шаге.От всей души благодарю учителей», - подчеркнул парламентарий.

Александр Козловский поделал выпускникам, чтобы сбылись всех их мечты, а рядом были всегда те, кто поддержит и поймёт.

«И хочу, чтобы каждый из них всегда помнил: где бы они ни оказались, родной город всегда ждёт их. Здесь они нужны — со своими знаниями, мечтами и идеями. Именно они будут формировать облик будущего, делать Великие Луки лучше, современнее и сильнее», - подытожил депутат.

После праздника Последнего звонка состоялся традиционный кадетско-лицейский бал выпускников 9 и 11 классов — уникальное по своему роду мероприятие. Все танцы регламентированы балами 150-летней давности.