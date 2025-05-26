Общество

Антон Мороз встретился с педагогами школы №9 города Пскова

Вице-президент Национального объединения строителей «Нострой», победитель предварительного голосования «Единой России» по определению кандидата на довыборы депутата Псковской гордумы по округу №3 Антон Мороз встретился с педагогами школы №9 города Пскова.

«Это особенное место — здесь обучается много детей с особыми образовательными потребностями. Учителя делают невероятную работу каждый день, вкладывая сердце и душу в своих учеников. К сожалению, здание школы давно нуждается в ремонте. Особенно остро стоит вопрос о спортивном зале — его состояние оставляет желать лучшего. Уверен, мы не имеем права оставаться в стороне. Буду прилагать усилия, чтобы школе помогли и спортзал был отремонтирован», - написал Антон Мороз в своем Telegram-канале.

Ранее в Псковской области завершилось электронное предварительное голосование «Единой России», которое проходило с 19 по 21 мая в 12 муниципальных округах, а также с 19 по 25 мая — в Пскове, Антон Мороз набрал 71%.