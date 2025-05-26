Общество

Перспективы сотрудничества Псковской области с Киргизской Республикой обсудили в правительстве

Генеральный консул Киргизской Республики в Санкт-Петербурге Алтынай Сакеева посетила Псковскую область с ознакомительным визитом в понедельник, 26 мая. На рабочей встрече с киргизской делегацией стороны обсудили торгово-экономическое и культурно-гуманитарное сотрудничество. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в правительстве Псковской области.

Фотографии: правительство Псковской области

На Псковской земле гостей поприветствовала заместитель губернатора Псковской области Нинель Салагаева и напомнила о тысячелетней истории региона.

«Наш регион — это не только великое прошлое. На сегодняшний день — это динамично развивающаяся и перспективная область. Это один из немногих субъектов, который практически не потерял в темпах развития с 2020 года. На сегодняшний день в экономике региона сформированы ключевые точки роста. Основные промышленные предприятия сконцентрированы на юге нашей области. Все из них работают по направлению импортозамещения и развитию передовых технологий», — сказала вице-губернатор.

Основными экспортируемыми товарами из Псковской области в Киргизскую Республику она назвала продовольственные товары, специализированную звуковую аппаратуру, электрические машины, пластмассы, механические устройства и оборудование. Главной импортируемой продукцией из Киргизской Республики за 2024 год — алюминий и изделия из него.

«Предлагаю обменяться информацией об основных отраслях промышленности и ведущих предприятиях Псковской области и Киргизии, чтобы потенциально заинтересованные в сотрудничестве хозяйствующие субъекты могли установить направления для промышленной кооперации и наладить межотраслевые связи», — выступила Нинель Салагаева.

Генеральный консул Киргизской Республики в Санкт-Петербурге Алтынай Сакеева в свою очередь выразила благодарность за радушный прием и гостеприимство. «Одной из задач генерального консульства Киргизии в Санкт-Петербурге является активизация регионального сотрудничества. Будем стараться его развивать. Киргизия является участником евразийского экономического сотрудничества. Киргизско-российские отношения носят характер стратегического партнерства и союзнических отношений. Уверена, что региональное сотрудничество будет только наращиваться», — отметила Алтынай Сакеева.

В ходе встречи стороны обсудили вопросы двустороннего взаимодействия в торгово-экономической сфере, сельском хозяйстве, а также в части промышленного и инвестиционного потенциала особой экономической зоны «Моглино».

Немаловажной темой стало сохранение исторической памяти. «80-летие Победы в Великой Отечественной войне — подвиг советского народа, который мы должны сохранить и передать нашей молодежи», — подчеркнула генеральный консул Киргизской Республики в Санкт-Петербурге.

Ранее Нинель Салагаева, Алтынай Сакеева и другие официальные лица почтили память бойцов, павших во время Великой Отечественной войны за защиту Отечества, возложив цветы к Могиле Неизвестного солдата в Пскове.

В ходе официального визита в регион делегация Киргизской Республики ознакомится с производством кабельной продукции, посетит ОЭЗ «Моглино» и предприятия резидентов, проведут встречу в Торгово-промышленной палате Псковской области. Еще одним мероприятием станет посещение мемориального комплекса — братского захоронения Воинов Великой Отечественной Войны в псковской деревне Ланева Гора, где в мае была открыта памятная доска киргизскому поэту Мукаю Элебаеву.