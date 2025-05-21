Общество

Александр Козловский: Пограничник — это тот, кто первым встает на защиту Отечества

Секретарь Псковского регионального отделения «Единой России», депутат Госдумы Александр Козловский поздравил воинов-пограничников и ветеранов пограничной службы с профессиональным праздником. Поздравление опубликовано в официальном Telgarm-канале депутата.

«Пограничник — это тот, кто первым встает на защиту Отечества. Именно вы — те, кто круглосуточно, в любую погоду, без выходных и праздников охраняет границы нашей великой страны. В истории России именно пограничники первыми приняли на себя удар в годы Великой Отечественной войны. 22 июня 1941 года они встретили врага с честью и отвагой. Несмотря на то, что по гитлеровскому плану "Барбаросса" прорыв советских границ должен был занять не более часа, пограничники сражались неделями — до последнего патрона, до последнего вздоха. Это подвиг, навсегда вписанный в летопись нашей страны», - начал свое поздравление Александр Козловский.

Депутат отметил, что на всех уровнях оказывается поддержка военным. «Единая Россия» доставляет гуманитарные грузы, передает все необходимое для службы на передовой. Кроме того, по инициативе партии пограничники, задействованные в СВО, получили заслуженный статус ветеранов боевых действий.

«Это решение — не просто формальность. Оно означает реальные правовые и социальные гарантии для тех, кто стоит на страже границ России в самые сложные времена. Спасибо вам за силу духа, за верность присяге, за любовь к Родине, которую вы ежедневно доказываете своими поступками. С праздником вас, защитники границ! Крепкого здоровья, мира, благополучия вам и вашим семьям!» - заключил Александр Козловский.