ОГЭ по географии, истории, физике и химии сдают девятиклассники в Псковской области

Основной государственный экзамен по географии, истории, физике и химии сдают девятиклассники в Псковской области 28 мая.
ОГЭ по географии стал самым популярным экзаменом по выбору среди девятиклассников в Псковской области в 2025 году. Ее планирует сдавать 3 197 выпускников.
Остальные предметы планируют сдавать: по физике – 510 выпускников, истории – 193, химии – 545.
Напомним, в 2025 году девятиклассники начали сдавать экзамены 21 мая. Основной этап продлится до 16 июня. Не явившиеся по уважительной причине смогут сдавать в резервные дни вплоть до 2 июля.