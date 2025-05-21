Общество

ОГЭ по географии, истории, физике и химии сдают девятиклассники в Псковской области

Основной государственный экзамен по географии, истории, физике и химии сдают девятиклассники в Псковской области 28 мая.

ОГЭ по географии стал самым популярным экзаменом по выбору среди девятиклассников в Псковской области в 2025 году. Ее планирует сдавать 3 197 выпускников.

Смотрите также География стала самым популярным ОГЭ по выбору в Псковской области

Остальные предметы планируют сдавать: по физике – 510 выпускников, истории – 193, химии – 545.

Напомним, в 2025 году девятиклассники начали сдавать экзамены 21 мая. Основной этап продлится до 16 июня. Не явившиеся по уважительной причине смогут сдавать в резервные дни вплоть до 2 июля.