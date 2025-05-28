В Псковской области за год провели более 23 тысяч мероприятий в рамках проекта «Навигаторы детства»

За прошедший учебный год советники директоров по воспитанию в Псковской области реализовали 53 концепции и более 20 тысяч мероприятий. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщила региональный координатор проекта «Навигаторы детства» Юлия Колбасова. На совещании 28 мая она представила отчёт по итогам реализации проекта в Псковской области за 2024–2025 учебный год.
За прошедший учебный год советники директоров по воспитанию реализовали 53 концептуальных направления мероприятий, каждое из которых включало в себя разнообразные активности, приуроченные к государственным праздникам и знаменательным датам.
Всего в рамках единой методической платформы проведено 23 443 мероприятия, направленных на развитие личности и творческих способностей школьников..
«Приоритет для каждого советника – это качественно проведенное мероприятие, его глубина, а главное – последействие», — подчеркнула Юлия Колбасова.
Напомним, совещание по подведению итогов реализации всероссийской проекта «Навигаторы детства» в Псковской области за 2024-2025 учебный год прошло в Пскове 28 мая в гимназии №29.