Общество

В Псковской области за год провели более 23 тысяч мероприятий в рамках проекта «Навигаторы детства»

За прошедший учебный год советники директоров по воспитанию в Псковской области реализовали 53 концепции и более 20 тысяч мероприятий. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщила региональный координатор проекта «Навигаторы детства» Юлия Колбасова. На совещании 28 мая она представила отчёт по итогам реализации проекта в Псковской области за 2024–2025 учебный год.

«В течение учебного года советники директоров по воспитанию проводят событийные мероприятия в рамках дней единых действий, приуроченных к знаменательным государственным датам. Дни единых действий помогают сделать привычные праздники интересными и осмысленными для детей, предоставляют возможность проявить им свои организаторские и творческие способности», - подчеркнула Юлия Колбасова.

За прошедший учебный год советники директоров по воспитанию реализовали 53 концептуальных направления мероприятий, каждое из которых включало в себя разнообразные активности, приуроченные к государственным праздникам и знаменательным датам.

Всего в рамках единой методической платформы проведено 23 443 мероприятия, направленных на развитие личности и творческих способностей школьников..

«Приоритет для каждого советника – это качественно проведенное мероприятие, его глубина, а главное – последействие», — подчеркнула Юлия Колбасова.

Напомним, совещание по подведению итогов реализации всероссийской проекта «Навигаторы детства» в Псковской области за 2024-2025 учебный год прошло в Пскове 28 мая в гимназии №29.