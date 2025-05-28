Общество

Более 130 лагерей внесены в реестр в Псковской области

В Псковской области в реестр внесены 136 лагерей, они готовы принять детей летом. Об этом на пресс-конференции на площадке объединенного пресс-центра Псковской Ленты Новостей и радиостанции «ПЛН FM» сообщил председатель комитета по образованию Псковской области Андрей Ермаков.

«На сегодняшний день в реестр уже включены 136 лагерей, и это достаточно значительное количество. Преимущественно это лагеря с дневным пребыванием, которые функционируют на базе образовательных организаций. Кроме того, в регионе работают 13 загородных лагерей, 4 палаточных», — рассказал Андрей Ермаков.

Он отметил, что количество лагерей растет год от года, особенно загородных.

«Дневные лагеря продолжают функционировать, и мы их поддерживаем. Количество может варьироваться в зависимости от того, кто подается в реестр и проходит надзорные проверки», — добавил председатель комитета.

По его словам, в летний период планируется оздоровить около 12,5 тысячи детей: «В загородных лагерях отдохнут порядка 7,5 тысячи ребят, а в лагерях с дневным пребыванием — более 5 тысяч, около 5200 детей».

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Напомним, организация летнего детского отдыха является одним из приоритетных направлений национального проекта «Молодёжь и дети».