Общество

Андрей Ермаков: В загородных лагерях соблюдают жёсткие правила, касающиеся водоёмов

В псковских летних лагерях соблюдают жёсткие правила, касающиеся водоёмов. Об этом на пресс-конференции на площадке объединенного пресс-центра Псковской Ленты Новостей и радиостанции «ПЛН FM» сообщил председатель комитета по образованию Псковской области Андрей Ермаков.

«Вместе с МЧС происходит общая ревизия состояния пляжей, верифицируется пригодность к тому, чтобы ребята могли купаться. Происходит забор проб воды на соответствие всех требуемых норм», - рассказал Андрей Ермаков. Если в водоёме нельзя купаться, то выход к водной глади запрещается. Помимо этого, происходит замер глубины и ставятся буйки.

Не все загородные лагеря в Псковской области оборудованы местом для купания. Там, где такие места не подготовлены, дети летом не купаются. Там, где купаться можно, соблюдаются жёсткие правила.

«В процессе купания происходит надзор с точки зрения поведения ребят и соблюдения ими правил поведения», - заключил Андрей Ермаков.

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Напомним, организация летнего детского отдыха является одним из приоритетных направлений национального проекта «Молодёжь и дети».