Общество

Администрация Пскова в 2024 году обработала более 8,5 тысячи обращений

О взаимодействии с гражданами рассказал в своем отчете глава города Пскова Борис Елкин в рамках 36-го заседания Псковской городской Думы 30 мая, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Администрация города Пскова продолжает вести активную работу с гражданами. В 2024 году обработано более 8,5 тысячи обращений, которые поступили по почте, в социальных сетях, на личных приёмах и через платформу обратной связи», - сказал Борис Елкин.

Он подчеркнул, что специалисты администрации города Пскова ежедневно обрабатывают множество обращений псковичей.

«Большинство из них связано с вопросами благоустройства, работой сферы жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферой», - добавил градоначальник.

Напомним, Борис Елкин сегодня представил отчет о своей деятельности и деятельности администрации города за 2024 год.