Общество

Суперпризы разыграли на празднике «Все лучшее — детям!» к 25-летию ПЛН

Суперпризы разыграли на празднике «Все лучшее — детям!», приуроченного к 25-летию Псковской Ленты Новостей в парке Строителей в Пскове, передает корреспондент ПЛН.

Разыгрывались три суперприза: наушники, Smart-часы и умная колонка «Салют».

В течение всего праздника псковичи могли попытать удачу в лототроне. На станции КофеШколы раздавали купоны, которые необходимо было закинуть в общую коробку.

Смотрите также Фигурки из вселенной Roblox смогут создать псковичи на детском празднике 31 мая

«Дорогие ребята, уважаемые родители и коллеги! В этом году Псковская Лента Новостей отмечает 25-летие. Этот полуюбилей — не просто цифра, это целая эпоха, наполненная интересными событиями, яркими историями и, конечно же, нашими с вами воспоминаниями. Когда 25 лет назад ПЛН начинала свой путь, мир был совершенно другим. Но одно всегда оставалось неизменным — наша любовь к новостям и стремление оперативно делиться важной информацией с вами, нашими читателями. Мы работаем для вас, ваше доверие, просмотры, ваша обратная связь - главное мерило нашего успеха. Спасибо, что все эти годы вы с нами! Также мы благодарим наших партнеров, а также городскую администрацию за то что помогли сделать этот праздник! Ну и, конечно, дорогие ребята, юные псковичи! Вы — наше будущее. Мы надеемся, что вы будете интересоваться новостями и становиться активными участниками жизни нашего города. Не бойтесь задавать вопросы, делиться своими мыслями и мечтами. Ваша активность и вовлеченность — это то, что делает наш мир ярче и лучше. С наступающим Днем защиты детей!» - сказала выпускающий редактор Псковской Ленты Новостей Ксения Иванова, которой выпала честь разыграть призы среди посетителей.

Счастливыми номерами стали: 94, 125, 54.

В заключительной части праздника, в 14:45, дети получат сладкий подарок от спонсора - «Прасковьи Молочковой». Вкусные и полезные лакомства достанутся каждому юному гостю.

Отметим, что редакция Псковской Ленты Новостей запустила конкурс среди гостей праздника. Автор лучшего снимка, сделанного на мероприятии, получит смарт-часы. Итоги конкурса будут подведены спустя неделю после события, и обладатель фотографии, собравшей максимальное число лайков, получит главный приз.

Праздник проходит 31 мая в парке Строителей с 12.00 до 15.00.

Данное мероприятие – это совместный проект Псковской Ленты Новостей и Псковского городского молочного завода, организован при поддержке «КофеШколы», ООО «Псковдент» и других партнеров. Также благодарим официального партнера 25-летия ПЛН ООО «Центр кровельных и фасадных систем».

Категория 0+