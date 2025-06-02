Общество

Елена Даньшова об экзамене по физкультуре, учебной нагрузке и репетиторах

Гостем нового выпуска программы «Гайд-парк» стала депутат Псковского областного Собрания по одномандатному округу №6, заместитель председателя комитета по труду и социальной политике, директор Великолукской средней общеобразовательной школы №12 имени Маршала К. К. Рокоссовского Елена Даньшова. Речь шла о нововведениях в системе образования. Чем может обернуться появление обязательного экзамена по физкультуре? Почему некоторые родители жалуются на перегрузку школьников домашними заданиями? Какую роль в образовании сегодня играют репетиторы? Подробнее об этом Елена Даньшова рассказала в эфире ПЛН FM (102.6 FM).

- Елена Николаевна, одной из недавних идей по новшествам в образовании было предложение ввести обязательный экзамен по физической культуре. Должен ли он быть обязательным для всех учащихся, чтобы обеспечить их физическую подготовку на уровне древнегреческих атлетов? Или же такие меры являются чрезмерными? Каковы, по вашему мнению, основные цели и задачи введения данного экзамена?

- Я могу долго перечислять минусы, но, боюсь, не хватит пальцев на руках. Один из главных — наше нездоровое поколение. Уже второй год мы требуем от детей справку о группе здоровья для занятий в школе. Причем справка должна быть в специальной форме, утвержденной Министерством здравоохранения РФ. Первая проблема — это экология. Вторая — нарушен режим питания с самого детства. Также это малоактивный образ жизни, гаджетозависимость и так далее. Это в комплексе складывается. К таким детям нужно подходить с пониманием. В школах, где к этому относятся внимательно и деликатно, проблем с физкультурой обычно не возникает. Мы работаем по принципу: не можешь прыгать — бегай, не можешь бегать — играй в подвижные игры. И этого не можешь — играй в бадминтон, прыгай через скакалку и так далее. Индивидуальный подход к ребёнку важен, потому что физическая культура необходима.

Экзамен — это стандарт, и мы не можем всех детей подвести под один шаблон. Однако я опасаюсь, что такой подход может превратить экзамен в профанацию. И как это будет сочетаться с другой идеей? Несколько лет назад Министерство просвещения РФ предложило проводить экзамены по музыке, изобразительному искусству и физической культуре в формате зачёта или незачёта, но эта идея повисла в воздухе. Наше министерство не готово взять на себя такую ответственность. Поэтому это передали школам. Теперь учебные заведения могут самостоятельно вводить систему оценивания по отдельным предметам. Пока мы продолжаем работать с традиционными оценками. Как именно эти нововведения будут сочетаться с экзаменами, например, по физкультуре, пока не ясно.

Смотрите также В России предложили ввести в школах обязательный экзамен по физкультуре

- Родители жалуются на большую учебную нагрузку: дети долго делают уроки, портфели тяжелые, времени на семью и друзей не остается. С другой стороны, многие дети активно проводят время во дворах. Нагрузка различается в школах, видимо, из-за отношения к учебе. Объективно, нагрузка большая?

- Мы все работаем сугубо по федеральному государственному образовательному стандарту, ФГОСам так называемым. Здесь школы не должны заниматься самодеятельностью. Существуют санитарные нормы и правила, прописанные в СанПиНах, которые четко регулируют объем учебной нагрузки для выполнения домашних заданий. Эти нормы четко указывают допустимое количество времени для выполнения заданий в зависимости от уровня образования.

В идеале объем домашних заданий должен соответствовать рекомендованному времени, которое ребенок должен тратить на их выполнение. Вопрос в другом. Дети не всегда могут правильно рассчитать своё время. Ведь они разные по темпераменту, психике и психологии. У них разные предрасположенности к различным сферам. Одни склонны к гуманитарным наукам, другие — к естественным. Одни экстраверты, другие интроверты. Поэтому нельзя однозначно сказать, что дети перегружены. Я не могу так сказать. Поверь мне, ребёнок, который успевает посещать музыкальную секцию, драматический кружок или другие занятия, — настоящий молодец. Мы все умели правильно распределять своё время, и это помогало справляться со всеми делами. Тайм-менеджмент действительно важен. А вот те дети, которые проводят время во дворе, а потом поздно вечером хватаются за уроки, рискуют не справиться с нагрузкой. Родители вернулись с работы уставшие и раздражённые. Отсюда и мнение, что дети постоянно заняты уроками.

Безусловно, в старших классах нагрузка на школьников становится больше. Но это также подготовка к взрослой жизни. Те, кто планирует получить конкретную специальность, будут дополнительно заниматься, чтобы сдать ЕГЭ. Таковы реалии, и от этого никуда не деться.

- Рассмотрим другой аспект образования. С одной стороны, репетиторство рассматривается как положительное явление, поскольку оно может способствовать повышению уровня знаний и подготовке учащихся к сдаче экзаменов, поступлению в образовательные учреждения и т. д. С другой стороны, возникает вопрос о целесообразности и эффективности репетиторства, если оно заменяет или дополняет традиционные методы обучения в рамках основного образовательного процесса.

- Это сложный вопрос. Начну с главного. К чему ведет обучение с репетитором? К подготовке к ЕГЭ. Сейчас это основная цель. А как было раньше? Были репетиторы, которые готовили к поступлению в вузы. До введения ЕГЭ такая система работала. Но теперь ее упразднили. Когда ввели ЕГЭ, это было непросто. Было много ошибок, пришлось пройти через множество испытаний. Сейчас ситуация вполне объективна. Пока ЕГЭ только внедряли, оно мало отличалось от школьной программы. Поэтому помощь репетитора не требовалась. Я не говорю, что сейчас это просто необходимо. Но разрыв между школьной программой, школьным учебником и содержанием ЕГЭ - колоссальный. И с каждым годом в каждом предмете все больше и больше такой разрыв.

Как быть учителю, у которого 30 детей сидит в классе? Одним история нужна для поступления в вуз, другим не нужна. Как их одинаково учить? На этот вопрос я не могу дать ответа. Родители тоже порой слишком усердствуют с начальной школы. Я не считаю, что занятия с репетитором нужны обязательно.

Беседовала Любовь Кузнецова