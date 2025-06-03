Технических сбоев во время ОГЭ по информатике в Пскове не зафиксировали

Технических сбоев, досрочного завершения экзамена, подачи апелляций о нарушении порядка работниками пункта проведения экзамена по информатике 26 мая в социально-экономическом лицее №21 имени Героя России С. В. Самойлова не подтверждено, сообщили Псковской Ленте Новостей в комитете по образованию Псковской области, комментируя ситуацию со сдачей школьницей ОГЭ, в которой разбирается прокуратура.
Ранее в редакцию ПЛН поступило обращение от жительницы города Пскова о ситуации, сложившейся 26 мая на ОГЭ по информатике в лицее №21. По ее словам, во время экзамена у учащейся на компьютере перестали сохраняться, а затем и открываться решенные задачи и презентация. Попытки решить проблему результатов не дали. Время экзамена вышло, большая часть заданий осталась нерешенной.
В настоящее время эксперты предметной комиссии по информатике проверяют работы выпускников. Официальный день объявления результатов – не позднее 10 июня.
Напомним, с 23 мая по 4 июля проходит основной период проведения государственной итоговой аттестации в 9 классах. Выпускники сдают четыре экзамена. Обязательными ОГЭ являются математика и русский язык. Два предмета обучающиеся выбирают по своему желанию, с учетом интересов и уровня подготовки.
В перечень предметов, сдаваемых по выбору, входит, в том числе, информатика. Экзамен по информатике предполагает навыки работы с компьютерной техникой, программным обеспечением. Перед началом экзамена руководители пунктов проведения экзаменов и технические специалисты в обязательном порядке проверяют работоспособность техники в каждой аудитории, подчеркнули в областном комитете по образованию.
По вопросам организации и проведения экзаменов можно обращаться на телефон региональной «горячей линии»: 8 112 29 99 51.