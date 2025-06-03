Общество

Технических сбоев во время ОГЭ по информатике в Пскове не зафиксировали

Технических сбоев, досрочного завершения экзамена, подачи апелляций о нарушении порядка работниками пункта проведения экзамена по информатике 26 мая в социально-экономическом лицее №21 имени Героя России С. В. Самойлова не подтверждено, сообщили Псковской Ленте Новостей в комитете по образованию Псковской области, комментируя ситуацию со сдачей школьницей ОГЭ, в которой разбирается прокуратура.

Ранее в редакцию ПЛН поступило обращение от жительницы города Пскова о ситуации, сложившейся 26 мая на ОГЭ по информатике в лицее №21. По ее словам, во время экзамена у учащейся на компьютере перестали сохраняться, а затем и открываться решенные задачи и презентация. Попытки решить проблему результатов не дали. Время экзамена вышло, большая часть заданий осталась нерешенной.

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В настоящее время эксперты предметной комиссии по информатике проверяют работы выпускников. Официальный день объявления результатов – не позднее 10 июня.

Напомним, с 23 мая по 4 июля проходит основной период проведения государственной итоговой аттестации в 9 классах. Выпускники сдают четыре экзамена. Обязательными ОГЭ являются математика и русский язык. Два предмета обучающиеся выбирают по своему желанию, с учетом интересов и уровня подготовки.

В перечень предметов, сдаваемых по выбору, входит, в том числе, информатика. Экзамен по информатике предполагает навыки работы с компьютерной техникой, программным обеспечением. Перед началом экзамена руководители пунктов проведения экзаменов и технические специалисты в обязательном порядке проверяют работоспособность техники в каждой аудитории, подчеркнули в областном комитете по образованию.

«Перед началом экзамена по информатике организатор в аудитории проводит инструктаж для участников экзамена, каждому участнику раздается инструкция по выполнению заданий и работе на компьютере. В случае технических проблем с компьютером (ноутбуком), участник экзамена обращается к организатору, техническому специалисту для решения проблемы. Если технический специалист фиксирует сбой, то участнику предлагается заменить технику на резервную или завершить экзамен досрочно и сдать в другой день. При нарушении порядка проведения государственной итоговой аттестации (ГИА) участник вправе подать апелляцию о нарушении порядка ГИА, не выходя из пункта проведения экзамена», - напомнили в профильном комитете.

По вопросам организации и проведения экзаменов можно обращаться на телефон региональной «горячей линии»: 8 112 29 99 51.