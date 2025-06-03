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Общество

Михаил Ведерников: Псковская область – это регион возможностей

06.06.2025 10:56|ПсковКомментариев: 1

Псковская область оказывает всестороннюю поддержку соотечественникам, а также предоставляет множество возможностей для развития и жизни на территории региона, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников на пленарном заседании в рамках форума «Псковская область: место, где хочется жить» 6 июня, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей. 

Губернатор напомнил, что в прошлом году на территории региона открылся центр содействия переселения «Соотечественник».

«По сути, это наш уникальный инструмент, который предлагает переселенцам полное персональное сопровождение. От предварительных консультаций, причем даже дистанционных, до трудоустройства уже на территории Псковской области», - подчеркнул Михаил Ведерников. 

По словам губернатора, Псковская область — это единственный регион в стране, где существует институт уполномоченного по работе с соотечественниками.

«Это специальный представитель правительства области, который всегда на связи и который обладает всей полнотой компетенции для помощи в решении значительного спектра вопросов. К нам едет большое количество людей со всех уголков мира. Каждому мы можем предложить содействие с перевозом вещей, с оформлением документов на границе, с адаптацией к новым условиям проживания», - рассказал Михаил Ведерников. 

С учётом всех мер поддержки для соотечественников, программа привлекает немало высококвалифицированных специалистов, уточнил глава региона. 

«Выстроенная система привлекает немало высококвалифицированных специалистов, особенно тех, которые нужны экономике региона. Врачи из Киргизии, Латвии, Украины спасают жизни в местных больницах, педагоги преподают в университетах и школах, предприниматели открывают детские центры, фермы и шлейфные мастерские», - сказал он.

«Псковская область – это регион возможностей», - заявил Михаил Ведерников. 

Он отметил, что область растет и развивается, улучшает экономику и ждет тех, кто готов стать частью «нашей большой семьи».

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Напомним, в Псковской области с 6 по 7 июня проходит форум, посвященный 15-летию Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом.

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Пресс-портрет
Ведерников Михаил Юрьевич Губернатор Псковской области
Теги: #регион60
Источник: Псковская Лента Новостей
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