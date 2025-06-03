Общество

Мария Бутина обсудила проблемы переселенцев на рабочей встрече в Пскове

В рамках форума «Псковская область: место, где хочется жить» в библиотеке имени Ивана Василева в Пскове 6 июня депутат Государственной Думы Российской Федерации Мария Бутина провела встречу с соотечественниками и переселенцами, переехавшими в регион по госпрограмме, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

На встрече переселенцы обсудили свои тревоги и страхи, связанные с переездом в другую страну. Больше всего их волновали вопросы оформления документов и прохождения границы с балтийскими странами. Многие переживали из-за проверок и предъявления документов на латвийской и эстонской границе.

Одна из женщин, которая переехала три года назад в Псковскую область, высказалась: «Почему штамп о разрешении на временное проживание ставят в мой латвийский паспорт? Вы же понимаете, с какими рисками это связано в моей родной стране».

Мария Бутина поддержала обращение женщины, отметив, что подобные действия оказывают непосредственное влияние на её безопасность и конфиденциальность. Данный вопрос будет рассмотрен с участием коллег.

В ходе обсуждения также был поднят вопрос, касающийся обеспечения безопасности граждан, которые обращаются в дипломатические представительства Российской Федерации, расположенные на территории стран Европейского союза.

Мария Бутина сообщила, что в настоящее время ведутся переговоры относительно внедрения системы электронных виз, которые будут выдаваться в дистанционном порядке, без необходимости личного обращения в посольство.

На встрече также присутствовали председатель комитета по труду и занятости Псковской области Алена Трунова, уполномоченный по работе с соотечественниками и вопросам миграции в Псковской области Елена Полонская, директор АНО Псковской области «Центр содействия переселения "Соотечественник"» Наталья Тудакова.

Напомним, в Псковской области с 6 по 7 июня проходит форум, посвященный 15-летию Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом.