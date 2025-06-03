Общество

Александр Котов: Социальные службы региона постоянно развиваются

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов от имени регионального парламента и от себя лично поздравил работников и ветеранов органов и учреждений социальной защиты населения Псковской области с профессиональным праздником – Днём социального работника. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областного Собрания.

Александр Котов. Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

«Ваша работа невозможна без терпения и доброго сердца, способного откликаться на чужую боль. Вы ежедневно сталкиваетесь с непростыми жизненными ситуациями, помогаете людям преодолевать трудности, поддерживаете тех, кто нуждается в заботе и понимании», - отметил Александр Котов.



Александр Котов отметил, что социальные службы региона постоянно развиваются, внедряются новые формы и методы оказания помощи пожилым гражданам, инвалидам, семьям с детьми.

«Это становится возможным благодаря активной поддержке государства, выделению значительных финансовых ресурсов и реализации масштабных социальных проектов», - продолжил спикер регионального парламента.

«Сегодня меры социальной поддержки охватывают около половины населения нашей области, что свидетельствует о грандиозном объёме работы, которую выполняют специалисты социальной сферы. Ваш вклад в улучшение жизни многих тысяч людей поистине бесценен. Большое человеческое спасибо ветеранам и сегодняшним работникам социальной сферы за высокий профессионализм и душевную щедрость. Здоровья вам, благополучия и всего самого наилучшего!» - сказал председатель областного Собрания.

Напомним, День социального работника отмечается 8 июня.