Общество

Журналистов ПЛН наградили благодарностями Минстроя РФ

Журналистов Псковской Ленты Новостей наградили благодарностями Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации за активное участие и существенный вклад в работу по организации и проведению всероссийского онлайн-голосования по выбору общественных территорий, планируемых к благоустройству, в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2024 году. Награждение прошло в правительстве Псковской области 9 июня.

Благодарности вручил заместитель губернатора Псковской области по вопросам строительства и ЖКХ Игорь Шатурный. Он отметил, что за пять лет по программе «Формирование комфортной городской среды» в Псковской области благоустроили более 500 объектов. На обновление скверов, парков, дворовых территорий, установку детских и спортивных площадок и другие цели в рамках проекта в регионе за пять лет потратили почти 2 млрд рублей.

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

В 2024 году в онлайн-голосовании в регионе проняли участие 89 тысяч человек. Было определено 33 участка, которые начали благоустраивать в этом году.

Помимо этого, уже подходит к концу голосование за участки, которые в рамках программы обновят в 2026 году. Проголосовать можно по ссылке до 12 июня.

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По поручению губернатора Псковской области Михаила Ведерникова благодарностями от министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Ирека Файзуллина наградили выпускающего редактора Псковской Ленты Новостей Ксению Иванову и старшего обозревателя ПЛН Юлию Магеру. Помимо этого, благодарность получила экс-корреспондент «МК в Пскове» Екатерина Мазепина.