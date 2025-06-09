Общество

ЕГЭ по информатике и устную часть иняза сдают псковские школьники

Единый государственный экзамен по информатике и устную часть экзамена по иностранным языкам сдают выпускники Псковской области сегодня, 10 июня.

ЕГЭ по английскому языку в Псковской области сдают 213 учеников, немецкому языку - 10, китайскому языку - 2, французскому языку – 1. ЕГЭ по информатике выбрали 354 одиннадцатиклассника.

Напомним, ранее Минпросвещения РФ проектом приказа установило минимальные баллы Единого государственного экзамена (ЕГЭ) на 2025/2026 учебный год.

Минимальные баллы по информатике - 44 балла, по иностранному языку - 30 баллов.