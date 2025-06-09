Общество

СИЗО-2 в Великих Луках отмечает 80-летие со дня образования

Торжественное мероприятие, посвященное 80-летию со дня образования СИЗО-2 УФСИН России по Псковской области, состоялось в Великих Луках 11 июня. Действующие сотрудники, ветераны уголовно-исполнительной системы и почётные гости собрались в Доме культуры Ленинского комсомола, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Собравшихся поприветствовал начальник ФКУ СИЗО-2 УФСИН России по Псковской области полковник внутренней службы Александр Степанеев, который напомнил, что изолятор зарождался в июне 1945 года. «В настоящее время он представляет собой современное учреждение уголовно-исполнительной системы и способен в полной мере выполнять задачи по соблюдению прав и свобод граждан в отношении лиц, преступивших закон», - констатировал руководитель учреждения. Он поблагодарил всех коллег за годы службы, которые они отдали следственному изолятору, за вклад в становление его стен, поздравил всех с праздником и пожелал мирного неба, здоровья и всего самого лучшего.

Затем к коллегам обратился заместитель начальника УФСИН России по Псковской области полковник внутренней службы Дмитрий Алексеев. Он подчеркнул, что 80 лет — достаточно значительная дата, свидетельствующая о богатой истории, славных традициях и самоотверженном служении Отечеству. «За эти годы следственный изолятор прошел сложный путь, внося весомый вклад в обеспечение правопорядка и законности на территории нашего региона. Учреждение и поныне остается важным звеном в системе уголовно-исполнительной системы России, выполняет все предъявляемые к нему требования», - отметил он и добавил, что прочный фундамент для сегодняшних успехов заложили ветераны.

Дмитрий Алексеев обратил внимание, что сотрудники следственного изолятора ежедневно сталкиваются со сложными задачами, требующими высокого профессионализма, выдержки, мужества и человечности, их служба сопряжена с ответственностью за жизнь и здоровье людей, находящихся под стражей, обеспечением их прав и законных интересов. Он пожелал всему коллективу СИЗО-2 крепкого здоровья, благополучия, неиссякаемой энергии и дальнейших успехов в службе на благо Родины.

Поздравительный адрес от лица главы Великих Лук Николая Козловского зачитал депутат городской Думы Дмитрий Кислицин: «Ваше учреждение является неотъемлемой частью государственной системы исполнения наказания, которая всегда была и будет одним из важнейших элементов обеспечения внутренней безопасности государства, охраны покоя граждан и стабильности в стране. Вы гарантируете строгое соблюдение принципа неотвратимости наказания, способствуете укреплению веры граждан в торжество закона и справедливости. Это очень значимая, но не единственная составляющая вашей работы. Сотрудники СИЗО-2, которые на протяжении 80 лет с честью решают все стоящие перед ними государственные задачи, обладают всеми качествами для эффективного исполнения служебных обязанностей, глубокими знаниями, самообладанием, терпением и большим личным мужеством. Благодаря высокому уровню профессиональной подготовки личного состава на территории изолятора поддерживается строгий порядок, планомерно ведется работа по улучшению условий содержания осужденных, подозреваемых и обвиняемых, их социализации и адаптации». От имени главы города и от себя лично Дмитрий Кислицин поблагодарил действующий коллектив за профессионализм и выразил признательность ветеранам за верность своему долгу, а также пожелал всем крепкого здоровья, осуществления намеченных планов, новых достижений и успехов в служении Отечеству.

Следующим слово взял глава администрации города Великие Луки Андрей Беляев. Он констатировал, что за десятилетия работы СИЗО-2 стал одним из самых успешных на территории Псковской области учреждений, функционирующих в данном направлении, неизменно показывал высокий уровень выполнения поставленных задач. «На данный момент в СИЗО-2 созданы все необходимые условия для содержания подозреваемых, обвиняемых и осужденных лиц, которые помещены под стражу, чтобы никто из них не имел возможности уклониться от законного наказания и избежать правосудия. Обеспечивая надежную охрану таких лиц, личный состав СИЗО-2 стоит на страже безопасности нашего общества, гарантирует полноту и объективность предварительного следствия, предотвращает возможные попытки влияния на свидетелей и уничтожение доказательств. Ваша безупречная работа - это серьезный вклад в охрану правопорядка и законности в нашей стране», - обратился Андрей Беляев к собравшимся и выразил уверенность, что сотрудники изолятора и впредь будут исполнять свой служебный долг на высоком уровне. Отдельно он отметил руководящий талант и ответственность действующего руководителя учреждения и выразил признательность ветеранам, которые показали пример преданности избранному делу.

Также сотрудников и ветеранов учреждения поздравили бывшие руководители и коллеги из других ведомств. Собравшиеся вспомнили историю создания следственного изолятора в Великих Луках, выразили благодарность всем, кто был причастен к работе подразделения в разные годы, и почтили память сотрудников, не доживших до наших дней.

Завершилось торжественное мероприятие награждением сотрудников СИЗО-2 и ветеранов, внесших вклад в развитие уголовно-исполнительной системы.

Творческий подарок по случаю торжества подготовили великолукские творческие коллективы.