Общество

«Змеиный праздник»: очищать дом от мусора и говорить только правду принято 12 июня

В народном календаре праздник 12 июня называется «Змеиным». На Руси было поверье, что в этот день «змеи скопляются, идут поездом на змеиную свадьбу».

Убивать змей, во множестве ползающих по лесам, было очень опасно: считалось, что змеиные сородичи будут жестоко мстить любому, кто причинит им вред, а спасти от змеиного яда в этот день не сможет ни один знахарь. В народе говорили: «Не ходи в этот день в травы, не тревожь лесные чащи, не пытай судьбы».

На Руси существовало убеждение, что змеи тесно связаны с некоторыми растениями, и что они способны влиять друг на друга. Многие люди часто носили в ладанке кусочек марьина корня — ему приписывали свойство гнать змей. Также верили, что если рано утром на солнечных опушках разбросать свежие веточки руты, то змеи устремятся к ним, все съедят и вскоре умрут. А вот ясень убить змею не мог — зато был способен лишить его силы и возможности кусаться. Таким же свойством наделяли изумруд — хотя, конечно, этот камень был доступен далеко не всем, пишет Calend.ru.

Сами змеи не только вызывали у людей страх, но и пользовались определенным уважением. Считалось, что пресмыкающиеся и их отдельные части могут лечить болезни. Например, вытопленное из змеи сало служило лекарством от рожистых воспалений и от нагноения глаз, а змеиную шкуру прикладывали к нарывам.

В змеиный праздник принято было сажать бобы. Перед этим их вымачивали в озимой воде, которую собирали в лесных оврагах, где долго лежит снег. Также было принято очищать двор и дом от мусора, жечь старую солому, чтобы в ней случайно не притаились змеи и чтобы привлечь положительную энергетику.

Нельзя в этот день разводить костры. На Руси верили, что огонь мог привлечь нечисть, избавиться от которой будет очень сложно. Выходить из дома также было нежелательно — день считался чрезвычайно травмоопасным, поэтому и в доме следовало быть осторожными и заниматься относительно безопасными делами. Нельзя покупать посуду — она обязательно разобьется или сломается.

Также ничего нельзя поднимать с земли. С подобранной вещью в дом можно было принести какой-нибудь наговор или порчу. По той же причине в этот день не заводили новых знакомств и не приглашали гостей. Нельзя было врать, иначе ждут неприятности в финансах, можно обеднеть. В этот день нежелательно переезжать: будет сложно прижиться на новом месте.