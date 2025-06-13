Общество

Молодежный совет создадут при центре помощи переселенцам в Псковской области

В рамках форума «Псковская область: место, где хочется жить», который прошел в Псковской области с 6 по 7 июня, было принято решение создать Молодежный совет при Центре содействия переселению «Соотечественник». Об этом в эфире радио ПЛН FM (102,6) в новом выпуске программы «Беседка» рассказала руководитель центра Наталья Тудакова.

Она пояснила, что заседание совета пройдет вскоре, где выберут председателя, утвердят регламент и составят план мероприятий по работе с молодыми людьми, включая сотрудничество с международными молодежными организациями.

«Заседание состоится уже в ближайшее время. Мы изберем председателя, утвердим положение о Молодежном совете, наметим план нашей активности в части работы с молодежью и будем выстраивать работу, в том числе по направлению работы с зарубежными молодежными организациями, потому что есть молодые соотечественники в ряде стран, будем устанавливать контакты, работать, рассказывать», - пояснила Наталья Тудакова.

Кроме того, центр подписал соглашение с Псковским государственным университетом, направленное на подготовку молодых специалистов и содействие их переезду и трудоустройству в регионе. В результате такой работы за последний год существенно увеличилось количество студентов-участников государственной программы переселения.

«Ребята активно включаются и интересуются программой, мы также информируем и их семьи, которые постепенно задумываются о переезде в Россию, в частности в Псковскую область», — добавила гостья студии.

Центром регулярно проводятся консультации, направленные на информирование о возможностях программы переселения, мерах поддержки и карьерных перспективах. Уже сегодня около десятка выпускников планируют поступление в местные университеты, а опыт реализации данной инициативы обещает расширение сотрудничества и дальнейшее усиление работающего механизма привлечения талантливой молодежи.

Напомним, в Псковской области с 6 по 7 июня состоялся форум, посвященный 15-летию Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом. Форум посетила депутат Государственной Думы Российской Федерации Мария Бутина.