Общество

С начала года в Псковскую область переехали 14 преподавателей-соотечественников

С начала 2025 года в Псковскую область по программе переселения соотечественников переехали 14 преподавателей и 8 медработников. Об этом в эфире радио ПЛН FM (102,6) в новом выпуске программы «Беседка» рассказала председатель комитета по труду и занятости Псковской области Алена Трунова.

Ранее на пленарном заседании в рамках форума «Псковская область: место, где хочется жить» 6 июня губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил, что в рамках программы переселения более 12 тысяч человек переехали в Псковскую область за 15 лет из 24 стран.

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«Мы гордимся таким количеством соотечественников, которые переехали в Псковскую область, — отметила Алена Трунова. — У нас есть определенные показатели по госпрограмме, которые устанавливает МВД России, и все показатели мы также выполняем. Это очень важно, поскольку программа финансируется из федерального бюджета, и Москва и МВД России достаточно быстро идут навстречу и готовы корректировать показатели. Это позволило масштабировать нашу деятельность».

По словам Алены Труновой, 12 тысяч — это значительная цифра, и особенно радует, что более 70% из них — это люди трудоспособного возраста, которые переехали сюда семьями.

«Они приехали по важным для нас специальностям. Мы делаем акценты на медицинских работников, педагогов и инженеров», — добавила гостья студии.

Алена Трунова также подчеркнула, что ведется учет статистики по профессиям, по которым люди переезжают. «Например, только в этом году к середине июня переехало 14 педагогов и 8 медработников. Этим мы и гордимся, что нам удается привлекать людей», — сказала она.

«Если по многим предположениям можно подумать, что Псков — это транзитный регион, то в госпрограмме переселения соотечественников есть момент, что человек должен прожить 3 года на этой территории. И нам очень выгоден этот критерий. За 3 года человек оседает и заводит знакомства», — заключила Алена Трунова, подчеркивая важность долгосрочного проживания новых жителей в регионе.

Напомним, в Псковской области с 6 по 7 июня состоялся форум, посвященный 15-летию Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом. Форум посетила депутат Государственной Думы Российской Федерации Мария Бутина.