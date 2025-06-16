Общество

Цветник «80» появился в Пушкинском заповеднике

Новый цветник появился в Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское». Его разместили около Научно-культурного центра музея, на газоне западного склона, недалеко от входа в экскурсионный отдел, рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в заповеднике.

Фото здесь и далее: музей-заповедник «Михайловское».

Цветник выполнили в форме числа «80», ещё раз напоминая о знаменательной для страны дате — 80-летии Великой Победы. В «Михайловском» уточнили, что подобные цветники-числа создают на газоне рядом с НКЦ уже в четвёртый раз. Впервые цветочное «100» здесь, в сердце райцентра, высадили в год столетия послереволюционного возрождения Пушкинского заповедника, а в 2024 году цветник «225» появился в честь юбилея А.С. Пушкина.

«Разбивка цветника в честь Великой Победы состоялась несколько дней назад, — рассказывает главный хранитель лесов и парков Пушкинского заповедника Галина Пиврик. — Специалисты отдела древесно-декоративных культур Елена Дроздова, Владимир Курчанов, Елена Гукова и Ольга Петрова сделали разметку и в подготовленные лунки уложили трафареты цифр, которые выполнили Владислав Федотов и столяр-станочник Анатолий Снежко».

«Высадить цветы сразу не позволила погода, — также пояснила Галина Пиврик. — Теперь, когда в дождях случилась пауза, цветы высажены. В этом году цветник сформирован из сальвии блестящей, цветущей красными цветами. Красный цвет выбран не случайно, это цвет знамени Победы!»

Напомним, что цветник около здания Научно-культурного центра — уже второй объект из растительного материала, созданный в Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское» к 80-летию Победы. Ранее, в преддверии 9 мая в заповеднике, на Праздничной (Поэтической) поляне вблизи мемориальной усадьбы Пушкиных и Ганнибалов «Михайловское» сотрудники музея и доброхоты из Себежского специального учебного воспитательного учреждения закрытого типа высадили 56 молодых деревьев — заложили берёзовую аллею «80-летие Победы».