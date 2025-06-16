Общество

Михаил Ведерников: Рассматриваем ограничение интернета только на периоды угроз

Проблемы, связанные с ограничением мобильного интернета, обсудил губернатор Псковской области Михаил Ведерников на площадке Петербургского экономического форума во время интервью издательству ТАСС.

Видео: ТАСС

«Введение запретов – жизненная необходимость. Мы должны понимать, в каком мире мы живём, и адекватно к относиться к происходящему. У нас уже есть определённые решения, которые, надеюсь, будут реализованы при минимальных ограничительных мерах. В частности, мы рассматриваем вариант ограничения мобильного интернета лишь в периоды угрозы – на конкретном отрезке времени. Пока он требует целого ряда согласований», - сказал Михаил Ведерников.

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Он выразил благодарность Ленинградскому военному округу, министерству обороны, комитету по безопасности Совета Федерации за поддержку в вопросах повышения уровня защищённости территории Псковской области.

«Мы очень тесно работаем с коллегами, и наши технические решения уже получили поддержку и федеральное финансирование. Мы делаем всё, что возможно, и, уверен, вместе справимся со всеми временными трудностями», - добавил Михаил Ведерников.

Ранее сообщалось, что в нескольких локациях Пскова появятся станции Wi-Fi, воспользоваться ими можно будет через сервис Госуслуг.